Auto ribaltata nella notte e tragedia sfiorata a Miggiano. Ancora poco chiara la dinamica

Ha dell’incredibile l’incidente stradale avvenuto nel cuore della notte sulla provinciale che collega Miggiano a Taurisano e scoperto solo alle prime luci dell’alba, quando qualcuno ha notato l’auto quasi distrutta, un’alfa romeo 147 color blu notte.

Ancora sconosciuta l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tutti da verificare, sembrerebbe che un giovane, un ragazzo di appena una ventina d’anni, abbia perso il controllo della vettura, probabilmente a causa della velocità sostenuta, troppo “elevata” per quel tratto di strada.

Il mezzo, incontrollabile, ha effettuato un “volo” prima di toccare nuovamente terra e rotolare per diversi metri. Un rocambolesco incidente, insomma, terminato quando l’Alfa è andata a sbattere contro il muro di un edificio, nei pressi del semaforo alle porte del paese.

Quasi una scena degna di un film d’azione che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. Nonostante l’impatto violento che ha distrutto l’auto, il giovane non ha riportato ferite gravi. È uscito dall’abitacolo praicamente illeso.

Come detto, la dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire. Toccherà agli uomini in divisa cercare di far luce su alcuni dettagli. Sembrerebbe, infatti, che nell’abitacolo sia stata trovata una grossa somma di denaro.