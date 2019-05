Perde il controllo dello scooter e sbatte prima contro un muro, poi contro un palo: muore 58enne

Un terribile impatto è la causa della scomparsa di Claudio Erpete, 58enne di Monteroni di Lecce, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto fuori città, in contrada Caccari. L’uomo si trovava in sella al suo scooter Ovetto, quando per cause ancora tutte da accertare ha sbattuto prima contro il muro di recinzione di una villetta, poi ha terminato la corsa su un palo della luce. Ha fatto tutto da solo, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduo.

Le sue condizioni sono apparse drammatiche fin dall’inizio. Una volta scattato l’allarme da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che, vista l’urgenza, ha accompagnato il malcapitato all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate e il suo cuore ha smesso di battere.

Ora toccherà agli uomini della polizia municipale tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.