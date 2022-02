Tre auto coinvolte, due feriti. Questo il bilancio dell’incidente sulla 275 all’uscita per Botrugno

Grave incidente quello che ieri sera intorno alle 22.00 ha coinvolto tre autovetture sulla Strada Statale 275 all’altezza dell’uscita per Botrugno. E’ dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase per estrarre dalle lamiere il conducente di una delle tre autovetture interessate all’impatto per affidarlo alle cure dei sanitari.

Tre dunque i veicoli coinvolti nello scontro, avvenuto probabilmente a causa dell’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia caduta nella giornata, dalle scarse condizioni di visibilità nel tratto e dalla disattenzione di uno dei protagonisti dell’impatto. Le cause sono comunque al vaglio del personale competente.

Come detto, intorno alle 22 una Bmw X1, una Fiat Panda e una WolksWagen sono entrate in contatto; il conducente della WolksWagen è rimasto incastrato nelle lamiere. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarlo ed affidarlo alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato presso l’ospedale unitamente al conducente della Bmw. Poi tutte le auto sono state messe in sicurezza dai Caschi Rossi.