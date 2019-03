Incidente allo svincolo per Taviano, padre e figlio in ospedale. Paura sulla 274

Terribile incidente stradale sulla 274, a pochi metri dallo svincolo per Taviano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un camion ‘impazzito’ prima ha sbattuto con violenza contro il guard-rail che delimita la carreggiata, poi si è ribaltato su un fianco. A bordo, padre e figlio di Racale, accompagnati a sirene spiegate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli. Paura a parte per la dinamica, se la sono cavata con qualche lieve ferita. Negativi anche tutti gli accertamenti che scattano ogni qual volta che si consuma un sinistro.

Impossibile, almeno per il momento, stabilire le reali cause dell’incidente. Probabilmente, il vento forte e l’asfalto bagnato hanno contribuito a far perdere il controllo del mezzo che ha cominciato a zizzagare pericolosamente. Fortunatamente, nonostante si tratti di un punto ‘trafficato’, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. I due malcapitati, come detto, sono stati affidati alle cure del 118, mentre i rilievi di rito sono stati eseguiti dagli agenti di Polizia cui tocca ora il compito di ricostruire l’accaduto. Certo è che, guardando la scena si è temuto il peggio.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto. A causa dell’impatto, infatti, la carreggiata era piena di vetri, ma anche di olio e carburante. Detriti potenzialmente pericolosi per gli altri automobilisti.