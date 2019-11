Con l’auto ‘spinge’ uno scooter contro il guard-rail: ferita una coppia

La dinamica dell’incidente stradale avvenuto sulla tangenziale est di Lecce poteva avere conseguenze ben più gravi: fortunatamente il bilancio si è fermato a due feriti in modo lieve, accompagnati all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono arrivati in codice giallo, quello che indica i casi non così gravi da destare preoccupazione.

Teatro dello scontro tra un’auto e uno scooter è il tratto dell’anulare, poco dopo lo svincolo per Merine. Da una prima ricostruzione, la donna al volante di un’utilitaria avrebbe sbandato improvvisamente, ‘spingendo‘ lo scooter contro il guard-rail che delimita la carreggiata. A bordo una coppia, un ragazzo e una ragazza, caduti a terra dopo aver urtato la barriera di sicurezza.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto da un’auto medica per i primi soccorsi e da un’ambulanza del 118 che ha accompagnato i due feriti al Pronto Soccorso. Spavento a parte, hanno riportato alcune lesioni sul corpo dovute, più che altro, all’impatto con l’asfalto. Saranno sottoposti ad altri accertamenti medici, per precauzione.

Spaventata anche la donna al volante dell’auto. Sul posto, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.