Perde il controllo dell’auto e si ribalta: inutili i soccorsi per una 27enne di Matino

Terribile incidente sulla strada provinciale che da Matino conduce a Taviano e per Valeria Cavalero, 27enne non c’è stato più nulla da fare. La sua vita si è spezzata in un freddo sabato di fine febbraio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazza si trovava al volante della sua Fiat Punto quando all’altezza dello svincolo per Taviano ha cominciato a sbandare. L’auto, ormai fuori controllo, ad un certo punto si è ribaltata.

Qualcuno, forse qualche automobilista di passaggio, ha chiamato i soccorsi e nel giro di pochi minuti sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della 27enne dalle lamiere ormai accartocciate. Una volta liberata, è stata accompagnata da un’ambulanza del 118 al “Vito Fazzi” di Lecce. Respirava ancora, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito preoccupanti. Poi l’epilogo, drammatico, quando il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi, evidentemente, le ferite riportate.

Intanto agli uomini della Polizia Municipale di Melissano hanno effettuato tutti i rilievi del caso per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro e capire cosa lo abbia provocato. La pioggia che sta candendo copiosa in queste ore ha reso le strade pericolose e non è escluso che il manto stradale “scivoloso” possa aver contribuito.

La salma sarà sottoposta agli accertamenti medico-legali, per stabilire le cause del decesso.