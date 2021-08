Sfonda con l’auto vetrata del supermercato, attimi di paura a Galatina

Sta facendo il giro del web il video dell’incidente avvenuto, intorno alle 17.30 di ieri, nel parcheggio di un superercato di Galatina, in via Kennedy, dove una donna, al volante della sua Mercedes, ha sfondato la vetrina del negozio, “spostando” alcune lavatrici impilate che, per poco, non hanno travolto un cliente.

Tutto immortalato dalle immagini delle telecamere di sicurezza, diventate virali, che hanno ripreso la scena. Nel video, si nota l’auto che, dopo aver mandato in frantumi il vetro, è piombata sugli elettrodomestici facendoli cadere come birilli. L’uomo, che si trovava all’interno del negozio quando è avvenuto l’impatto, è riuscito ad evitare il peggio, allontanandosi tra le casse. Nonostante la dinamica, nessuno è rimasto ferito. Tutti se la sono cavata con un grande spavento.

La paura per la tragedia sfiorata, in effetti, è stata tanta, sia per la malcapitata a bordo della macchina, sia per alcuni clienti che, attoniti, hanno assistito alla scena. Almeno per il momento, non si conoscono le cause che hanno provocato l’inusuale incidente. Un guasto al cambio automatico, una distrazione al volante: nessuna ipotesi può essere esclusa.

Lo “scontro”, come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha riportato alla mente un fatto di cronaca delle scorse settimane, più o meno simile. In quel caso, l’auto era finita all’interno di un bar di Lecce, tra lo sconcerto dei clienti al suo interno.