Alla guida dell’auto, in fase di sorpasso si scontra con un mezzo e urta il guardrail. Grave incidente sulla Maglie-Lecce

Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia sulle strade del Salento, fortunatamente, il tutto si è risolto con un grandissimo spavento, leggere ferite e ammaccature alla carrozzeria dei mezzi coinvolti.

Nella mattinata di oggi, sulla Maglie-Lecce, subito dopo il curvone dello svincolo che immette a Zollino e prima di quello per entrare a Martignano, in direzione Lecce, un’autovettura Seat, in fase di sorpasso, si è scontrata lateralmente con una Fiat Bravo, che sembrerebbe da una primissima ricostruzione stesse sbandando. A causa dell’impatto la macchina di marca spagnola è andata in testacoda, ha urtato il guardrail che divide le due carreggiate e terminato la sua corsa fermandosi al centro della carreggiata.

Successivamente la Bravo è stata attinta anche da un’Alfa 146 ed entrambe le autovetture hanno sbattuto a loro volta contro il guardrail laterale.

Fortunatamente, nonostante la corsia fosse interamente occupata gli automobilisti che accorrevano hanno fatto in tempo a frenare, evitando conseguenze peggiori.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure in loco al conducente e al passeggero della 146 che hanno portato lievi ferite alla testa. Nessuna conseguenza, invece, per gli occupanti della Seat e della Bravo

Sul luogo dell’accadimento anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti e per regolare il traffico rimasto congestionato da quanto accaduto.