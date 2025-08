Scontro tra suv e ambulanza sulla Ugento-Torre San Giovanni, ferita una soccorritrice

Nella mattinata di oggi, intorno alle 10, sulla strada provinciale 65 che collega Ugento a Torre San Giovanni, un’ambulanza del 118 si è scontrata con un Suv Bmw X5. L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada Cirillo.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. A bordo dell’ambulanza, oltre al personale di soccorso, c’era una soccorritrice che ha riportato le ferite più gravi. È stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. I colleghi e la famiglia a bordo del Suv, hanno riportato solo lievi ferite e sono stati medicati sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Gallipoli per mettere in sicurezza l’area e la Polizia Municipale di Ugento per regolare il traffico e avviare i rilievi. La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.