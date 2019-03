Con la sua auto fa inversione di marcia, ma viene tamponato. Traffico in tilt in Via Calasso

Poteva avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento e tanti, forse troppi disagi per gli automobilisti.

Nella mattinata di oggi, in Via Calasso a Lecce, quella che porta dalla rotatoria per immettersi sulla Superstrada Lecce-Brindisi, all’Obelisco si è verificato un sinistro tra due autovetture.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un 83enne alla guida di una Fiat 500, abbia deciso di fare improvvisamente inversione di marcia, arrestando improvvisamente il mezzo. Purtroppo da dietro è giunta una Smart, condotta da una giovane, che non è riuscita a evitare l’impatto.

Non appena dato l’allarme sul posto è giunta un’auto del soccorso medico che ha assistito in loco i due conducenti che, ripetiamo, fortunatamente, non hanno subito alcun trauma.

Con loro anche gli agenti della Polizia Locale. Gli uomini di “Viale Rossini”, hanno compiuto tutti i rilevi del caso, anche ascoltando i testimomi, per capire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto.

Contestualmente, poi, hanno regolamentato il traffico, andato letteralmente in tilt, a causa delle lunghissime code createsi.