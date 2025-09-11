Grave incidente sulla Tangenziale Est. Auto si ribalta, illeso il conducente

Mattinata di grande spavento sulla Tangenziale Est di Lecce nella mattinata di oggi, dove un tamponamento ha causato il ribaltamento di un’auto. L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per San Ligorio, in direzione Brindisi e ha coinvolto una Mini Cooper e un mezzo agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due veicoli, che stavano viaggiando lungo la tangenziale, è stato improvviso e violento. A seguito dell’urto, la Mini Cooper, guidata da un leccese, si è ribaltata.

Nonostante la dinamica, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Le sue condizioni non sono gravi, ma per precauzione e per accertamenti è stato comunque trasportato presso ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, contemporaneamente, gli agenti della Polizia Locale hanno messo in sicurezza l’area, gestendo il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.

Gli agenti stanno ora lavorando per effettuare i rilievi necessari a stabilire con esattezza le cause del sinistro