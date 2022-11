Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Tangenziale, feriti due giovani

Certamente chi in quel momento sarà passato avrà pensato al peggio, fortunatamente il tutto si è risolto con un grandissimo spavento e due feriti lievi.

Incidente nella notte sulla Tangenziale di Lecce. Le lancette segnavano all’incirca le 3, quando, per cause ancora da chiarire, all’altezza dello svincolo per immettersi a Cavallino, il conducente di un’autovettura, una Citroen C3, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi più volte e terminano la sua corsa sul centro della carreggiata.

Non appena dato l’allarme sul posto soni immediatamente giunti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno estratto i due dalle lamiere e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco alle due vittime, entrambe 23enni, per poi trasportarle in ospedale per una serie di accertamenti. Fortunatamente, entrambe, hanno riportato ferite lievi.

Sul luogo del sinistro, anche gli agenti di Polizia Municipale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente. Una volta terminato hanno messo in sicurezza la strada, rimuovendo la macchina.

Non sono rimaste coinvolte altre vetture.