Scontro tra auto sulla Tangenziale Ovest, galleria chiusa e traffico in tilt

Un incidente stradale che ha coinvolto ben quattro veicoli ha reso necessaria la chiusura provvisoria al transito della galleria “Condò”, situata sulla Strada Stradale 694 “Tangenziale Ovest di Lecce”, nel territorio del capoluogo salentino. Il sinistro, avvenuto in prossimità del chilometro 4,000, ha causato disagi alla circolazione, sebbene, fortunatamente, non si registrino feriti.

La decisione di interdire il transito è stata presa per permettere la completa messa in sicurezza dell’area e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Per minimizzare l’impatto sulla viabilità, il traffico in transito sulla Tangenziale Ovest è stato momentaneamente deviato lungo la viabilità locale.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di emergenza del personale di Anas per la gestione della strada e la riapertura, dei sanitari del 118; dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e delle Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della sicurezza stradale.

Tutti gli enti stanno operando congiuntamente e con la massima celerità per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.