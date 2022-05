Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guard rail, conducente miracolosamente illeso

Stava percorrendo la tangenziale est di Lecce, quando ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro il guard-rail che delimita la carreggiata. La sbarra in ferro ha sfondato il parabrezza, infilandosi nel veicolo senza, fortunatamente, ferire il conducente che nonostante la paurosa dinamica dell’incidente stradale non ha riportato ferite. Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto nel primo pomeriggio, all’altezza dello svincolo per il mercato di Settelacquare.

La dinamica fa rabbrividire. Un 50enne di Surbo stava percorrendo la tangenziale, quando all’altezza dell’uscita 8/A ha perso il controllo della sua Volkswagen, per cause ancora da chiarire. L’auto, fuori controllo, ha sbattuto contro la barriera di protezione. La barra di ferro del guard-rail ha sfondato parabrezza e lunotto posteriore, senza colpire il malcapitato.

Gli automobilisti di passaggio hanno tenuto il peggio, ma il conducente è uscito dall’auto con le proprie gambe e una volta fuori è stato aiutato da una donna che, notato l’incidente, si era fermata per prestargli i primi soccorsi e assicurarsi delle sue condizioni.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo all’ospedale “Vito Fazzi” dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Sta bene, come detto.

Sul luogo dell’impatto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i fatti.

