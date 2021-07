Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muro, paura per un ragazzo a Taviano

Era in viaggio verso il centro di Taviano, a bordo della sua Seat Ibiza nera, quando è andato a sbattere contro un muro a secco di un ristorante. È la cronaca dell’incidente, avvenuto questa mattina, poco fuori il paese.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, che sarà verificata dagli uomini in divisa sul posto per i rilievi, sembra che il giovane malcapitato abbia eseguito una manovra per evitare l’impatto con un’apecar che usciva da un incrocio abbastanza pericoloso della strada provinciale 289, che da zona Li Foggi collega l’entrata di Taviano.

Perso il controllo dell’auto, probabilmente anche a causa anche della velocità, la vettura è andata così a schiantarsi contro il muretto appena fuori dalla strada.

Una volta lanciato l’allarme sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per i dovuti controlli e sembra, fortunatamente, non abbia riportato conseguenze gravi legate all’impatto. Si aspettano, al momento, i risultati degli accertamenti del caso, ma sta bene.

La dinamica, invece, come detto è ancora tutta da ricostruire.

Il progetto della rotatoria

Il sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi con l’assessore ai lavori pubblici hanno già messo in cantiere la realizzazione di una rotatoria, proprio in quel tratto di strada che molto spesso fa da teatro ad incidenti più o meno gravi.