Scontro tra camion sulla Maglie-Lecce, due feriti e traffico in tilt

Ancora non sono chiare le dinamiche e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilire con esattezza come siano andati i fatti.

Grave incidente sulla Strada Statale 16, la Maglie-Lecce. Nella mattinata di oggi, infatti, sull’arteria stradale, ripetiamo, per cause ancora da chiarire si sono scontrati due camion all’altezza del km 984.7, nella direzione che conduce alla “Città dei Martiri”.

L’impatto è stato molto violento, tanto che uno dei due mezzi ha terminato la sua corsa contro le barriere che costeggiano la strada, sfondando il parabrezza. A causa del sinistro due persone sono rimate ferite.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alle vittime per poi trasportarle in ospedale.

Presenti sulla scena dell’incidente anche i tecnici dell’Anas che, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e chiuso un tratto di strada per consentire le operazioni, deviando il traffico al km 984, all’altezza dello svincolo per Cursi. A causa della chiusura si registrano code fino a due km.

Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito allo scontro.