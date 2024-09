Scontro tra auto a Trepuzzi, due feriti trasportati in ospedale

Un nuovo incidente nel Salento si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 06:15, quando, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere i conducenti di due autovetture coinvolte in uno scontro. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Entrambi i conducenti, rimasti feriti nello scontro, sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Copertino per le cure del caso.

La squadra dei Caschi Rossi, oltre a prestare i primi soccorsi, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti dell’incidente.