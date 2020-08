Trepuzzi, 16enne investito da una Punto nera che non si ferma. E’ caccia al pirata della strada

Una vera e propria caccia al pirata della strada che ha investito a Trepuzzi, nel tardo pomeriggio dell’ultimo sabato di agosto, un giovane di 16 anni ed è fuggito.

E’ ciò che sta succedendo in questi momenti concitati nella città del Nord Salento dove le Forze dell’Ordine stanno battendo palmo a palmo il territorio e i comuni limitrofi per risalire al conducente dell’auto che ha investito un ragazzo di 16 anni e non si è fermato per soccorrerlo ma ha pensato bene di fuggire a tutto gas.

E’ una punto nera quella che Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale stanno cercando in questi momenti in cui le notizie si susseguono in maniera frammentata.

Gravi le condizioni del 16enne che è stato investito dall’automobile poi fuggita. Immediati i soccorsi; i mezzi del 118 hanno portato il giovane a sirene spiegate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso dopo aver preso atto delle difficoltà respiratorie.

Il gravissimo episodio è accaduto in Via Surbo in zona Otani Specchia, nei pressi del campo sportivo.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.