L’auto resta ‘incastrata’ dopo l’incidente e la conducente non può uscire, liberata dai vigili del fuoco

Si è chiuso con tanta paura l’incidente stradale avvenuto a Uggiano La Chiesa. L’orologio aveva da poco segnato le 14.30 quando, per cause ancora tutte da chiarire, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Armando Diaz e via Don Alfonso Filoni.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo l’impatto, la Chevrolet Matiz guidata da una donna è rimasta incastrata tra la Volkswagen up con cui era avvenuto l’urto e il muro di una abitazione che si affaccia sulla strada, impedendo alla conducente di abbandonare il veicolo. Per questo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie che hanno raggiunto il posto e liberato la donna, una 47enne.

Dopo averla aiutata a uscire dall’abitacolo, i caschi gialli l’hanno consegnata alle cure dei sanitari del 118 che hanno accompagnato la malcapitata all’ospedale di Scorrano, per gli accertamenti del caso.

Nell’impatto è stata coinvolta anche una cabina elettrica per la quale si è provveduto ad allertare la ditta manutentrice sia per la messa in sicurezza che per il ripristino.