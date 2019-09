Scontro sulla Veglie-Porto Cesareo, l’appello della famiglia del centauro: “Chi ha visto parli”

Servono testimoni, qualcuno che abbia visto e che possa raccontare. È solo di qualche giorno fa la notizia di un violento scontro tra un’auto e una moto sulla Veglie-Porto Cesareo. Un incedente che ha mandato un ragazzo di soli 23 anni dritto in ospedale dove ancora oggi si trova, a causa delle gravi ferite riportate. Ma le dinamiche non sono ancora chiare e la famiglia affida ai social il compito di fare luce su cosa sia realmente successo, rivolgendosi ai possibili testimoni dell’incidente.

L’incidente

È la sera di sabato, l’ultimo giorno di agosto. Alle 19.30 circa, sulla strada che collega Veglie e Porto Cesareo, un giovane di soli 23 anni in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto, per cause ancora da accertare. Il centauro, a causa del violento impatto, è finito immediatamente fuori strada. Sono stati i passanti a prestare i primi soccorsi al giovane, seguiti dall’intervento dagli operatori del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce. Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri della compagnia di Campi Salentina per eseguire i rilievi. A causa delle gravi lesioni riportate ad una gamba, il ragazzo è stato trasferito immediatamente in sala operatoria per un intervento chirurgico. Adesso il ragazzo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

L’appello dei genitori

Sul posto si erano precipitati anche i genitori che hanno parlato con alcuni dei soccorritori. Presi, però, dalla preoccupazione per le condizioni di salute del figlio non hanno dato importanza, in quel momento, alle dinamiche dello scontro né hanno raccolto testimonianze. Ma in attesa delle ricostruzioni dei Carabinieri, i genitori del centauro si affidano ai social: “aiutateci a ricostruire, grazie a quelli teneri di cuore”.

Chiunque abbia visto e possa aiutare a ricostruire le dinamiche dello scontro, può contattare il numero 3711199309.