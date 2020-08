Veglie, altro tamponamento auto-moto. Nella notte anche un mezzo fuori strada

Giornata turbolenta sulle strade di Veglie in questa prima domenica di agosto. Due incidenti: uno nel cuore della notte, l’altro nel corso della mattinata. In entrambi i casi tanti paura ma per fortuna nessuna conseguenza letale. Ma andiamo con ordine.

In nottata un’auto è finita fuori strada lungo la San Pancrazio-Torre Lapillo, in agro di Veglie. A condurre il veicolo un uomo, da solo a bordo, che ha perso il controllo della sua vettura finendo la sua corsa in una delle campagne adiacenti.

L’uomo è riuscito solo a lanciare l’SOS al 118, poi è stato soccorso: le sue condizioni, sebben non critiche, sono apparse comunque abbastanza serie ed è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Nel corso dalla mattinata, invece, un altro sinistro è avvenuto sulla Novoli-Veglie, dove una macchina e una moto sono andate a schiantarsi. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote.

La dinamica, sebben non ancora chiarita, ha ricordato il sinistro che ieri pomeriggio si è consumato tra Borgagne e Torre Sant’Andrea (marina di Melendugno) e che ha visto perdere la vita ad un centauro di 54 anni. Stamate, per fortuna, solo tanta paura. Per il motociclista ferito, comunque, trasporto in codice rosso al “Fazzi” di Lecce.