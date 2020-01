Sbatte contro un albero su via Garibaldi: nessun ferito, ma traffico in tilt

L’incidente avvenuto questa mattina su via Giuseppe Garibaldi non ha avuto, fortunatamente, conseguenze per l’automobilista al volante di un Fiat Scudo che, per cause ancora tutte da accertare, è andato a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada.

L’impatto, abbastanza violento, ha però avuto delle ripercussioni sul traffico che ne ha risentito. In questa prima domenica di gennaio, tra l’altro vigilia dell’Epifania, sono tanti gli automobilisti che hanno animato il cuore della città, forse per gli ultimi acquisti per la Befana in vista dei saldi. Per questo il sinistro ha mandato nel caos la circolazione stradale.

Il mezzo, che ha riportato danni sulla parte anteriore, ha reso ‘pericolanti’ i rami dell’albero dove aveva sbattuto. Il timore che potessero cadere, complici anche le forti raffiche di vento che soffierà sul Salento almeno fino alla giornata di domani, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I Caschi rossi hanno provveduto a tagliare i rami più a rischio, ma per permettere le operazioni la Polizia locale, ha dovuto chiudere temporaneamente via Garibaldi in entrambi i sensi di marcia.

Da qui, i tanti disagi che, comunque, si sono risolti nel giro di qualche ora. Giusto il tempo di mettere in sicurezza l’albero e la strada.