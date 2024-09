Auto si ribalta in Via Lequile a Lecce, conducente estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco

Un nuovo incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba a Lecce. Intorno alle ore 04:09, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è intervenuta in via Lequile per un incidente che ha coinvolto una Opel Mokka.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente, avrebbe perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro un’autovettura parcheggiata. L’impatto ha fatto ribaltare l’autovettura sul lato sinistro, finendo la sua corsa contro un’altra auto in sosta.

La donna, rimasta incastrata tra le lamiere e in evidente stato di shock, è stata prontamente soccorsa dai Caschi Rossi, che sono riusciti a estrarla dall’abitacolo. Successivamente, il personale sanitario del 118 l’ha immobilizzata e trasportata in ospedale più vicino per accertamenti.

Fortunatamente, non si registrano altri feriti né coinvolgimento di pedoni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e stabilire le dinamiche esatte dell’accaduto.