Non ce l’ha fatta l’anziana investita in via Lupiae, si indaga per omicidio stradale

Non ce l’ha fatta l’anziana investita da una Toyota Aygo mentre stava attraversando la strada. Le ferite riportate nell’impatto erano apparse fin da subito gravi ai soccorritori che l’hanno accompagnata al “Vito Fazzi”, dove si è spenta nel reparto di rianimazione, dove era stata ricoverata in prognosi riservata.

Ma per ricostruire la dinamica del terribile incidente avvenuto, qualche minuto dopo le 17.00, su via Lupiae, il pubblico Ministero Alberto Santacatterina ha aperto un’inchiesta per «omicidio stradale». Questa l’accusa contestata alla conducente dell’utilitaria di colore bianco, M.B.M (queste le sue iniziali). La 58enne, di origine straniera, sarà iscritta nel registro degli indagati come atto dovuto.

Sottoposta, come prassi vuole nel caso di incidenti stradali, agli esami per verificare se si fosse messa al volante dopo aver bevuto o assunto droghe, la donna è risultata negativa ai test sull’assunzione di alcol e stupefacenti.

L’incidente

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima – Wanda Petrellli, 81enne di Lecce – è stata travolta dalla Toyota Aygo mentre stava attraversando la strada, a pochi passi dall’incrocio con via Pitagora. Il dramma si è consumato davanti agli occhi di diversi testimoni che hanno lanciato l’allarme. Dopo il colpo, violento da ‘incrinare’ il parabrezza e la ‘caduta’ sull’asfalto, l’anziana è stata accompagnata in Ospedale, ma la corsa purtroppo è stata vana. Pare che fosse già incoscente quando è arrivata al Vito Fazzi. Poi il drammatico epilogo: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

Considerando la gravità dell’incidente, la vettura è stata sequestrata.