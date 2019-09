Perde il controllo dello scooter e resta incastrato sotto un’auto: paura per un uomo

Paura alla periferia di Lecce nel corso del primo pomeriggio per un motociclista, caduto dal suo scooterone Piaggio, di colore grigio, e rimasto incastrato sotto un’automobile parcheggiata nelle immediate vicinanze. E’ quanto accaduto intorno alle ore 14:30 quando, lungo via per Monteroni, un ragazzo ha perso il controllo della sua due ruote.

Non è ancora chiaro se il sinistro sia stato causato dall’asfalto bagnato reso viscido dalla pioggia caduta copiosa fino a pochi minuti prima, oppure se la causa sia stata la velocità con cui l’uomo ha affrontato il dosso artificiale installato lungo la carreggiata, ma sta di fatto che il motociclista d’un tratto ha perso il controllo del suo mezzo, proprio all’altezza della caserma militare “Nacci”.

La caduta è stata rovinosa: perso il comando del manubrio, il protagonista dell’incidente non è riuscito ad evitare l’impatto con una Toyota parcheggiata, andandosi a incastrare sotto l’abitacolo. Lo scooter, invece, ha terminato la sua corsa svariati metri più avanti.

Tra la paura dei tanti automobilisti in transito in quel momento, è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del vicino Comando Provinciale che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a sollevare l’automobile sotto la quale era rimasto bloccato l’uomo, rimasto vigile per tutto il tempo.

Per evitare ulteriori conseguenze, e per eseguire esami più approfonditi, il malcapitato, dopo aver rassicurato la famiglia, è stato trasportato dal un mezzo del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino “Vito Fazzi”.