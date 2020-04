Una precedenza non data e poi il botto. Un codice rosso e uno verde il bilancio dell’incidente della sera di Pasquetta

Cosa ci facessero in strada alle 23.00 di ieri sera e quali fossero le loro condizioni psicofisiche alla guida dei propri mezzi lo spiegheranno a chi di competenza, ma i protagonisti dell’incidente avvenuto nella tarda serata di Pasquetta nella centralissima via Oberdan del capoluogo possono tirare un sospiro di sollievo per come è andata a finire e per aver portato a casa la pelle.

Il tutto si è verificato nel giro di pochi secondi, come sempre avviene negli incidenti automobilistici, a causa di una precedenza non data. Poi il botto avvertito distintamente da tutti i condomini dei palazzi che si affacciano sulla strada che hanno immediatamente chiamato i mezzi del 118 e i Carabinieri. Sul posto si sono precipitati anche i mezzi dei Vigili del Fuoco e l’ambulanza e l’automedica di stanza presso il vecchio Vito Fazzi di Lecce.

Ad impattare una vecchia Opel Corsa e un Nissan Qashqai nuovo di zecca; dallo scontro una carambola che ha coinvolto altri due mezzi parcheggiati e si è arrestata sugli arredi esterni di un bar chiuso ormai da marzo a seguito dei provvedimenti anti-coronavirus.

Dalle prime ricostruzione pare che uno dei due conducenti stesse effettuando la consegna di pizze a domicilio, mentre l’altro si stesse recando ad acquistare le sigarette.

A riportare la peggio il conducente del Nissan Qashqai che è stato ricoverato in codice rosso per dinamica al Vito Fazzi di Lecce; il conducente della Opel Corsa è stato trasferito, invece, in codice verde. Entrambi sono stati sottoposti alle analisi per verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti.