Esce fuori strada, urta il marciapiede e va quasi a sbattere contro la saracinesca. Paura in centro a Tricase

L’incidente è avvenuto intorno alla una di notte, in Via Roma. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Fortunatamente in quel momento non si trovavano a transitare pedoni e, certamente la bassa velocità, ha fatto sì che a parte danni al mezzo, il tutto sia terminato solo e soltanto con un grosso spavento.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una, in Via Roma a Tricase, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, una Fiat Punto, è uscita fuori strada e, dopo aver urtato il marciapiede, è andata quasi a sbattere contro la saracinesca di una macelleria presente in zona.

Ancora, ripetiamo, non si conoscono le cause che hanno portato al sinistro, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente dell’autovettura, sia finito fuori dalla carreggiata per evitare l’impatto con un altro mezzo.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono messi immediatamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

(Ph Il Gallo)