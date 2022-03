Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il muro di una chiesa, 40enne in ospedale

Le cause non sono ancora chiare e come sempre spetterà agli investigatori stabilirle con esattezza, ma nella nottata appena trascorsa a Lecce si è verificato un sinistro stradale

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.20, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire nel capoluogo, in Via Santa Maria dell’Idria, a causa di un incidente.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno constatato che un’autovettura, una Bmw 118, aveva impattato contro il muro di cinta della chiesa.

Il conducente, un 40enne, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall’abitacolo dagli uomini di “Viale Grassi.

Sul posto, sono arrivati anche i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto la vittima presso l’Ospedale “Vito Fazzi”.