Scontro tra auto a Torre Lapillo, una vettura esce fuori strada e si ribalta. Due persone in ospedale

Tragedia sfiorata questa mattina a Torre Lapillo a causa di un nuovo incidente stradale nel Salento.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 7.00, quando, in Via Torre Colimena, due vetture, una Dr5 una Chrysler, per cause ancora da chiarire si sono scontrate.

L’impatto e stato molto violento, a tal punto che la Chrysler è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Non appena dato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunto prontamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie e con loro i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco ai conducenti, rimasti entrambi feriti, per poi condurli presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

I caschi rossi, poi, hanno messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti.

Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.