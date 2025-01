Scontro tra auto e scooter a Lecce, muore 40enne

E’ di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto a Lecce.

Nel pomeriggio di ieri, per cause ancora da chiarire, in Viale della Libertà, all’altezza di Via Massa, si sono scontrati un’autovettura, una Dacia Duster e uno scooter Medley Piaggio si sono scontrati violentemente, ad avere la peggio Daniele Timo, 40enne leccese, conducente della due ruote che, sbalzato dalla sella, è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Immediatamente soccorso dai passanti, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dapprima hanno svolto le prime cure in loco, per poi trasportarlo d0urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi”, solo che, poche ore dopo essere giunto presso il nosocomio salentino, il suo cuore ha smesso di battere, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Illeso, invece, il conducente dell’auto.

Sul luogo della tragedia, anche gli agenti della Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e ascoltato i testimoni che hanno assistito.