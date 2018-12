Per evitare un’auto finisce sul palo del filobus, illeso il personale di un’ambulanza del 118

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.30 quando su viale Rossini si è verificato un terribile incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi vista la dinamica. Fortunatamente, nessuno dei protagonisti ha riportato ferite gravi.

Teatro del sinistro una delle strade più trafficate della città, soprattutto in questo periodo di festa. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto un’ambulanza del 118, stava passando a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi su viale Rossini, quando, all’incrocio con la Deutsche Bank, per evitare un’auto che probabilmente non si era accorta del mezzo di soccorso (o non gli ha lasciato il passo) è finita contro il palo del filobus.

Nessuno, come detto, è rimasto ferito. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a soccorrere il personale a bordo che è rimasto illeso.