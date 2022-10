Donna travolta mentre attraversa la strada, incidente nel centro di Lecce

Incidente stradale nel cuore di Lecce, in una via XXV luglio trafficata di auto e mezzi che si sono riversati in città approfittando della bella giornata regalata dall’anticiclone. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una donna stava attraversando dalla villa comunale per raggiungere la sponda opposta, dove si affaccia la Prefettura, quando è stata travolta da uno scooter guidato da un uomo. L’impatto è stato violento.

Sono stati i passanti ad attivare la macchina dei soccorsi. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e un’auto medica per soccorrere sia la signora, rimasta ferita nell’impatto, che il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato anche lui vari traumi.

Sul posto anche i vigili urbani di Lecce.