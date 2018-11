I dettagli sono ancora avvolti nel dubbio, ma quel che è certo è che un uomo di 81 anni è deceduto all’interno del giardino di casa mentre tagliava un albero, forse un pino.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Grottella e l’uomo pare fosse intento a tagliare l’arbusto, quando qualcosa è andato storto.

Forse per non aver preso bene le misure o perchè privo degli strumenti necessari, l’uomo è rimasto schiacciato dal grosso tronco che è precipitato al suolo.

Sembra che ad essere rimaste sotto il tronco siano state le gambe e l’81enne sarebbe stato colto da malore successivamente.

Sul posto al fine di effettuare le indagini sono intervenuti i carabinieri della stazione di Copertino, insieme a squadre dei vigili del fuoco.