Due incidenti nella notte sulla strade salentine, una persona in codice rosso in ospedale

Nella nottata appena trascorsa, le strade salentine sono state teatro di due incidenti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Intorno alle 22:30, una chiamata di emergenza ha allertato i Caschi Rossi per un tamponamento a catena sulla SS16, in direzione Lecce. Coinvolte tre autovetture, tra cui un veicolo appartenente ad Alma Roma. A seguito dell’impatto, il conducente dell’autovettura della società di vigilanza ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, gli altri occupanti delle vetture coinvolte nell’incidente non hanno riportato ferite.

Poco dopo le 02:30, un nuovo intervento ha impegnato i Vigili del Fuoco sulla SS101, in direzione Lecce, nei pressi dello svincolo Copertino-San Donato. Un’autovettura con a bordo tre giovani si è ribaltata per cause ancora da chiarire. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, i tre ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo lievi contusioni.

In entrambi gli incidenti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre per mettere in sicurezza le aree interessate, estrarre eventuali persone intrappolate nelle vetture, prestare le prime cure ai feriti e gestire la viabilità, evitando il formarsi di lunghe code.

Le cause che hanno provocato i sinistri sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica degli schianti e accertare eventuali responsabilità.