Notte di incidenti nel Salento, scontri sulla Matino-Taviano e sulla Lecce-Maglie

È stata una nottata a dir poco movimentata quella trascorsa dagli uomini delle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco, costretti a intervenire sulle strade salentine per due incidenti.

Il primo sulla Strada Provinciale 55, la Matino-Taviano, dove, all’1.30, una squadra dei Caschi Rossi del Distaccamento di Gallipoli, si è recata sull’arteria stradale, in quanto, una Fiat Punto, ha impattato contro un palo dell’Enel. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Il conducente, un 37enne, a causa dello scontro è rimasto lievemente ferito.

Il secondo sinistro si è verificato sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie. Qui, al km 965, all’altezza dello svincolo per San Donato, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate due autovetture. Anche in questo caso sono intervenuti e Caschi Rossi e si sono registrati feriti, fortunatamente lievi.

Una volta ultimate le operazioni di soccorso hanno preso il via le operazioni atte a compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato agli incidenti.