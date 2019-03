Truffe ai danni delle persone anziane, ieri un incontro con i Carabinieri a Tuglie

Prudenza e diffidenza. Massima attenzione nei confronti delle persone che bussano alle porte delle case e accortezza on line sugli avvisi che richiedono dati personali.

Prosegue incessantemente l’attività dei militari dell’Arma nella lotta alle truffe di cui, troppo spesso, sono vittime le persone anziane.

Un’attività, quella dei Carabinieri, che si sostanzia non solamente attraverso la quotidiana opera di contrasto e prevenzione al fenomeno, ma anche dando vita a incontri atti a informare le potenziali vittime.

Nel tardo pomeriggio di ieri presso il centro anziani di Tuglie, alla presenza del Sindaco Massimo Stamerra, si è svolto un incontro che ha avuto per oggetto le truffe ai danni delle fasce deboli.

Sebbene si tratti di un fenomeno non particolarmente allarmante nel Salento, queste costituiscono comunque un pericolo e un reato dal quale mettersi in guardia.

Nel corso della conferenza il Comandante della Compagnia di Gallipoli, Capitano Francesco Battaglia, insieme al Comandante della stazione di Sannicola, hanno organizzato un intervento al quale hanno partecipato circa una sessantina di persone, per fornire tutte le indicazioni più utili per non cadere negli artifizi e raggiri volti a carpire la fiducia e la buona fede.

Numerose sono state le domande e le curiosità dei partecipanti che hanno raccontato anche alcune esperienze personali, accogliendo piacevolmente l’iniziativa, la quale, inaspettatamente, si è conclusa con la consegna a ciascuno, da parte dei Carabinieri, di un opuscolo con i principali consigli da seguire per difendersi adeguatamente dalle insidie dei truffatori.