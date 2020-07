Accoltellato per strada e poi operato in ospedale, indagato un amico della vittima

Spunta un indagato, dopo il ricovero in ospedale di un 26enne di Novoli, accoltellato in strada.

Nelle scorse ore, un giovane di Monteroni è stato ascoltato in Questura. Al termine del l’interrogatorio il suo nominativo è stato iscritto nel registro degli indagati, come disposto dal pm Francesca Miglietta.

Il ragazzo ha fornito la propria versione dei fatti, sulla quale vige il massimo riserbo. Gli investigatori sono risaliti a lui dopo aver visionato le immagini alcune telecamere di videosorveglianza che lo immortalavano proprio in compagnia della vittima, con cui si conosceva. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato dei pantaloni intrisi di sangue che saranno analizzati dalla scientifica. Inoltre, il giovane presentava sul corpo una serie di ferite che potrebbero avere un collegamento con l’episodio “incriminato”.

Ricordiamo che anche la vittima dell’accoltellamento avvenuto nella nottata di venerdì, sulla provinciale Squinzano-Campi Salentina, è stato ascoltato dagli inquirenti nell’immediatezza dei fatti. Ha riferito che stava rientrando a casa in scooter. A un certo punto ha visto sulla strada alcune persone, tra cui un suo amico, che stavano litigando. Fermatosi per vedere se questi avesse bisogno di aiuto, è stato raggiunto dal fendente di una lama.

Il 26enne di Novoli, dopo il fatto di sangue si trova ricoverato al Vito Fazzi di Lecce, con una ferita all’addome provocata da una coltellata. È stato accompagnato in ospedale dalla madre, dopo che era rientrato in casa, perdendo copiosamente sangue. Ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.