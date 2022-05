Picchiava la moglie che si rifiutava di comprargli il vino? Indagato per maltrattamenti e lesioni

Avrebbe picchiato la moglie, affetta da gravi problematiche di salute, di fronte al rifiuto di comprargli il vino.

Il marito, un uomo di mezza età di Scorrano, è stato raggiunto dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, a firma del gip Giulia Proto.

L’indagato risponde delle ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni.

Assistito dall’avvocato Mario Blandolino si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

In particolare, secondo l’accusa, il marito in stato di ubriachezza avrebbe nel corso degli anni, maltrattato e picchiato la moglie. La donna si rifiutava di comprargli il vino o di consegnargli il libretto di risparmio per procurarsi gli alcolici. Come accaduto, nell’agosto del 2021, quando la colpiva con uno schiaffo al volto.

E nel mese di maggio scorso, di fronte all’ennesimo rifiuto, la percuoteva con un pugno e poi le scagliava un portacenere in faccia. La donna rimediava una serie di lividi, con prognosi di 10 giorni, in base al referto dell’ospedale.

Dopo la denuncia, è stato aperto un fascicolo d’indagine, dal quale è poi scaturito il provvedimento del giudice, con cui il marito violento è stato allontanato da casa.