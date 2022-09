Arrestato per stalking e sequestro di persona verso la ex, 24enne di Neviano nega le accuse dinanzi al gip

Finisce in manette un giovane accusato di avere perseguitato la ex fidanzata, arrivando, anche a chiuderla a chiave dentro casa.

Nella giornata di lunedì, un 24enne di Neviano è finito in carcere con le accuse di stalking e sequestro di persona, dopo la denuncia della ragazza. L’ordinanza di arresto è a firma del gip Alessandra Sermarini, su richiesta del pm Luigi Mastroniani.

Nelle scorse ore, il giovane arrestato, difeso dall’avvocato Giovanni Miglietta, è comparso dinanzi al giudice per l’interrogatorio di garanzia e ha fornito la propria versione dei fatti. In particolare, ha negato di avere perseguitato la ex, sottolineando di essere stato cercato dalla ragazza in varie occasioni. E ha respinto l’accusa di averle sottratto le chiavi di casa senza farla uscire.

L’indagato, attraverso il proprio legale, sta valutando se presentare ricorso al tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare in carcere.

In base a quanto riferito dalla presunta vittima ai poliziotti del commissariato di Nardò, dove ha presentato la denuncia, il suo ex dopo la fine della relazione, troncata per il carattere irascibile del giovane, la raggiungeva presso la casa dei genitori in un paese del Nord Salento, e iniziava ad offenderla e ad aggredirla. A volte si muoveva da Neviano in treno, in altre occasioni in macchina per andare a trovarla, accompagnato dagli amici, poiché la patente gli era stata ritirata a causa di un incidente.

In una circostanza successiva, inoltre, l’avrebbe obbligata a rimanere in casa, sottraendole le chiavi di casa senza farla uscire, nel tentativo di toglierle il telefonino con il quale avrebbe filmato l’ultima di una serie di aggressioni. E poi, il 24enne l’avrebbe chiamata ripetutamente per convincerla a ritirare la denuncia.