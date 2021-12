Arrestato per quattro rapine in appena tre giorni tra Lecce e Cutrofiano. 46enne conferma solo due episodi

Conferma parzialmente gli addebiti, l’uomo arrestato nelle scorse ore, poiché ritenuto responsabile di quattro rapine in tre giorni, l’ultima avvenuta all’ufficio postale di Via Taranto. In mattinata, davanti al gip Alcide Maritati, si è tenuta l’udienza di convalida per Francesco Antonelli, 46 anni di Lecce. Assistito dall’avvocato Massimiliano Petrachi, l’indagato ha confermato le rapine a Lecce. Una all’ufficio postale di Via Benedetto Croce (avvenuta il primo dicembre). La seconda all’ufficio postale di Viale Taranto. Ed ha sostenuto di essere stato spinto dalle difficoltà economiche e dal suo stato di tossicodipendenza.

Antonelli ha invece negato di essere l’autore delle rapine della Tabaccheria Marotta sita nella Zona 167 A in Piazza Napoli del 2 dicembre e del supermercato MD di Cutrofiano (sempre in data 2 dicembre).

Le indagini, coordinate dal pm Paola Guglielmi e condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, si sono basate sulle testimonianze di molti cittadini e sulle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Antonelli è stato “incastrato” dai filmati e da quelle scarpe con le quali è stato rintracciato nel piazzale della stazione ferroviaria di Lecce.