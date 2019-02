Palazzina a Porto Cesareo: interrogazione del M5S contro Elsa Valeria Mignone. La difesa: ‘ricostruzione fuorviante’

Un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per fare luce sul caso che riguarda da vicino il magistrato Elsa Valeria Mignone. La richiesta di chiarimento, firmata da sei parlamentari del Movimento Cinque Stelle, comincia con una richiesta di una concessione demaniale. Il procuratore aggiunto di Lecce è proprietaria di un’abitazione che si affaccia sul litorale di Porto Cesareo. Una parte del fabbricato in località Scalo di Furno-Bacino grande, un sito archeologico di grande pregio ambientale sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, è risultata sul demanio marittimo, dopo una riperimetrazione. Circa 42,60 metri quadrati per la precisione.

L’interrogazione

I parlamentari Emanuele Dessì, Agostino Santillo, Alessandro Riccardi, Patty L’Abbate, Primo Di Nicola, Arnaldo Lomuti, Maria Domenica Castellone partono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Porto Cesaraeo (il 28 giugno 2018), della domanda di concessione demaniale marittima richiesta della dottoressa Mignone, nota per il suo impegno contro i reati ambientali che non è l’unica proprietaria della palazzina a tre piani.

La Mignone avrebbe presentato a chi di competenza (il 6 novembre 2018) una «una richiesta di sollecito alla conclusione dell’istanza di sdemanializzazione presentata con nota del 21 dicembre 1978 e acquisita in pari data al protocollo della Capitaneria di porto di Gallipoli. «Si apprende dalla richiesta di sollecito che dopo 41 anni si insiste ancora nell’ottenere la sdemanializzazione» si legge nell’interrogazione che si chiude con diverse richieste. Per prima cosa «Se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; se, nell’ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l’opportunità di adottare iniziative in relazione a quanto descritto; se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, al fine di arrestare il fenomeno dell’abusivismo edilizio e della cementificazione selvaggia, che arreca gravi danni al territorio, all’ambiente, alla convivenza civile e al concetto stesso di legalità».

“Ricostruzione errata e fuorviante”