“La prossima pallottola sarà per te”. L’intimidazione scritta sulla porta del wine-bar

«La prossima pallottola sarà per te, quando meno te l’aspetti». È questo il contenuto del messaggio recapitato ai titolari di un wine-bar nel centro storico di Lecce. Una scritta, inquietante e intimidatoria, comparsa chissà quando sulla porta di ingresso del locale che si affaccia su via Maremonti, una delle strade della movida quando le restrizioni imposte dal Coronavirus lo permettono. Anche per questo è impossibile sapere quando è comparsa.

Il bar era chiuso dal 23 dicembre, come previsto dalle disposizioni volute dal Governo per evitare che i giorni di festa potessero vanificare gli sforzi fatti per contenere la curva dei contagi. Ieri, però, i proprietari si erano recati sul posto per controllare la situazione, scoprendo la scritta sul vetro con un pennarello nero.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 16.45, quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli agenti della sezione volanti della Questura e la Scientifica per i rilievi del caso. Si cercano indizi per cercare di dare un volto e un nome all’autore o agli autori del gesto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile.