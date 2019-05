La Merceds sfonda il guardrail e finisce nella scarpata: tragedia sfiorata all’ingresso della città

Tanta paura, tragedia sfiorata, ma alla fine, per fortuna, il bilancio parla solo di qualche ferito. E’ il resoconto dell’incidente avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi sulla S.S. 16, all’ingresso di Lecce da direzione Maglie.

E’ qui che alle ore 16.30 si è verificato un tamponamento a catena capace di coinvolgere almeno quattro autovetture. Ad avere la peggio, però, è stata una Mercedes Classe B che, dopo l’impatto, ha divelto il guardrail di protezione, finendo nella scarpata adiacente con un volo di decine di metri.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso, con in testa il 118 e i Vigili del Fuoco: il personale medico ha provveduto a medicare i feriti, fortunatamente non in modo grave, mentre i caschi rossi si sono messi all’opera per recuperare il veicolo “inghiottito” dalle sterpaglie.