Nuovo asfalto in Via Codacci Pisanelli, come cambierà la viabilità per permettere i lavori

La data da segnare in rosso sul calendario per gli automobilisti di Lecce è quella di giovedì 4 febbraio. Quel giorno via Codacci-Pisanelli (traversa a destra di via San Cesario, subito dopo il ponte), nel tratto compreso tra via San Cesario e via dei Ferrari sarà chiusa al traffico veicolare dalle 7.00 alle 17.00 causa lavori di fresatura e successiva bitumazione della strada.

Se il tratto sarà off-limits è stata prevista comunque una alternativa. Sarà disposto il divieto di transito a tutti i veicoli su via Codacci Pisanelli e su Via dei Ferrari, limitatamente al tratto compreso tra via Pisanelli e via Bozzi. Lungo via San Cesario sarà disposto il senso unico di circolazione all’interno del sottopassaggio (potranno transitare solo i veicoli in entrata verso piazza Argento). Ai veicoli dei residenti e frontisti sarà consentito il doppio senso di circolazione sulle vie Bozzi, Pisanelli, dei Tintori, dei Sellai e dei Calzaioli.

Anche via dei Ferrari sarà a doppio senso, per consentire ai residenti di accedere agevolmente alle proprie abitazioni il semaforo dell’incrocio con viale Grassi sarà lampeggiante e l’accesso alla strada disciplinato dalla ditta esecutrice dei lavori tramite movieri (personale incaricato di disciplinare la circolazione alternata dei veicoli).

L’ufficio Mobilità del Comune di Lecce ha provveduto a trasmettere alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, organizzazioni che prestano soccorso per le emergenze la comunicazione dei lavori.