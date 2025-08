Lecce cambia il volto della viabilità, photored su 8 incroci e nuove regole per la ztl

La viabilità cittadina cambia volto. Entrano in vigore le nuove misure su controlli semaforici e accessi alla zona a traffico limitato (ztl), pensate per migliorare la sicurezza stradale dei viali cittadini e tutelare il centro storico. Più attenzione, più regole, più ordine: una rivoluzione urbana che punta a rendere la città più vivibile per tutti.

Photored: controlli agli incroci più critici

Dalla mezzanotte saranno riattivati i sistemi automatici di rilevamento del passaggio con semaforo rosso – i cosiddetti photored – su 8 incroci strategici, scelti in base al volume di traffico e all’elevato numero di incidenti registrati.

Ecco le intersezioni coinvolte, ognuna con due postazioni attive:

viale Grassi incrocio con via Vecchia Carmiano (su entrambe le direzioni);

viale Grassi incrocio con via Lequile (su entrambe le direzioni);

viale Japigia incrocio con Via Benedetto Croce e Via Cesare Battisti(su entrambe le direzioni);

viale Gioacchino Rossini incrocio con via Merine e via Regina Elena (su entrambe le direzioni);

viale Ugo Foscolo incrocio con Via Po e via Alessandro Manzoni (su entrambe le direzioni);

viale Ugo Foscolo incrocio con Via Gaetano Argento (su entrambe le direzioni);

viale Gallipoli incrocio con Viale Oronzo Quarta (su entrambe le direzioni);

viale Otranto incrocio con Via Don Minzoni (uno su viale Otranto ed uno su via Don Minzoni).

Tutti gli impianti sono dotati di conta-secondi, un dispositivo utile per aiutare i conducenti a valutare con maggiore precisione il tempo a disposizione. Importante: non verranno sanzionati i cambi di corsia effettuati per proseguire dritto, purché non si passi con il rosso.

Ztl: nuovi orari e accessi più rigidi

Cambia anche l’accesso alla zona a traffico limitato, con regole più severe e orari definiti per i veicoli autorizzati. da domani, queste le nuove fasce orarie:

accesso nei giorni feriali: solo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00

divieto di transito h24 dal varco di Porta Napoli, che diventa completamente chiuso al traffico

Carico e scarico merci:

feriali: 5:30–9:30 e 15:00–16:00

festivi: 6:00–9:30

Le vecchie autorizzazioni C/S e LOG sono valide solo fino al 31 dicembre 2025, poi saranno revocate. Rimangono attive le autorizzazioni per liberi professionisti e per il trasporto di farmaci e prodotti deperibili (LOG-D).