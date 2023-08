‘Il bus non passa, non passa!’, traffico in tilt in Piazza Mazzini a Lecce

Traffico in tilt e momenti di pura concitazione nel pomeriggio di ieri a Lecce. In attesa del concerto all’alba di Annalisa nella marina di San Cataldo, a tenere banco ieri sera e ad attrarre l’ attenzione di molti, turisti e non, è stata la manovra di un Bus Gran Turismo che voleva accedere in Piazza Mazzini senza fare i conti con le auto in sosta nel centro commerciale di Lecce.

Sono stati momenti difficili che hanno portato alla congestione del traffico in un orario in cui, poco prima delle 20.00, la città inizia a popolarsi di chi vuole vivere cena e movida nella capitale del Barocco dopo una giornata di sole al mare.

Impossibile effettuare la manovra di svolta da un accesso laterale alla piazza per l’esperto bus-driver che non poteva inventarsi spazi di manovra che non esistevano. Nel frattempo i turisti a bordo del pullman che dovevano raggiungere un albergo nelle vicinanze sono scesi, rassegnati a farsi un pezzo di strada a piedi con i pesanti bagagli.

L’arrivo dei Carabinieri ha riportato la calma, grazie anche alla compilazione di un bel verbale al veicolo che impediva la svolta al mezzo turistico.

Poi, ecco la svolta che non ti aspetti. Il proprietario dell’ Audi si è improvvisamente materializzato tra applausi liberatori e forse di scherno.

Il rischio di bloccare il traffico in tutta la zona per lunghe ore è stato molto vicino dal realizzarsi.