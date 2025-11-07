Lecce-Verona, trasferta vietata ai tifosi dell’Hellas. Disposta la chiusura del settore ospiti

Il Ministro dell’Interno, con un decreto datato 21 ottobre 2025, ha adottato una misura per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito sportivo. La decisione giunge a seguito dei gravi disordini e incidenti verificatisi in occasione di precedenti incontri di calcio che hanno visto coinvolta la tifoseria dell’Hellas Verona.

Le disposizioni ministeriali, in vigore dal 21 ottobre 2025 e per la durata di tre mesi, prevedono la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui la Società “Hellas Verona” disputerà gli incontri in trasferta e il divieto di vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi, per gli stessi incontri e per lo stesso periodo, nei confronti delle persone residenti nella provincia di Verona.

Questa decisione mira a lanciare un segnale forte contro la violenza negli stadi, ponendo l’accento sulla responsabilità collettiva in situazioni di turbativa dell’ordine.

In questo contesto, ogni Prefettura sul territorio nazionale è chiamata ad aderire e ad assumere le conseguenti determinazioni per gli incontri che vedono coinvolta la squadra scaligera.

Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha prontamente risposto all’indirizzo del Viminale. Con un apposito provvedimento adottato nella giornata di ieri, con cui ha disposto le misure necessarie per l’incontro in trasferta dell’Hellas Verona in terra salentina, agendo in piena aderenza al decreto del Ministro dell’Interno la chiusura totale del settore ospiti dell’impianto sportivo di Lecce e il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio in questione a tutti i residenti nella provincia di Verona.

Il provvedimento di Manno, è una diretta conseguenza e applicazione del decreto ministeriale. L’obiettivo primario è garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio, prevenendo qualsiasi rischio di nuovi scontri o turbative. La limitazione imposta ai residenti nella provincia di Verona è una misura cautelare e preventiva.