Lequile, cede il solaio di un’abitazione. Messa in sicurezza la zona, nessun ferito

Cede il solaio di un appartamento a Lequile, ma per fortuna non ci sono feriti. Nella mattinata di oggi il tetto di una casa in via Manzoni del comune salentino non ha resistito e ha ceduto, creando delle crepe a tutta la struttura. Secondo le prime ricostruzioni, in casa non c’era nessuno, per fortuna al momento del crollo.

L’appartamento, che si sviluppa su due piani, si trova all’incrocio di due strade. È stato il tetto del primo piano a cedere. Sul posto sono intervenute subito le autorità competenti per limitare i danni. Le crepe, infatti, che si sviluppano lungo tutto il perimetro dell’appartamento, potrebbero causare ulteriori danni agli impianti elettrici e del gas.

Al momento, dunque, sono in corso i lavori di messa in sicurezza della zona. È necessario, infatti, interrompere i servizi di fornitura del gas e dell’energia elettrica, per evitare eventuali incendi causati da ulteriori crolli.