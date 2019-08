Lequile, dopo i controlli anti-caporalato altri braccianti chiedono aiuto ai Carabinieri

Gli uomini in divisa sono tornati a Lequile, nelle campagne di un’azienda agricola finita, la settimana scorsa, nel mirino dei controlli della Task Force provinciale, voluti per combattere la piaga del caporalato.

I Carabinieri dell’Arma, accompagnati dai colleghi della stazione di San Pietro in Lama, si sono presentati nei terreni agricoli in località “Monte”, dove pochi giorni fa era andata in scena una protesta pacifica dei braccianti, pagati a cottimo (circa 1 euro a cassetta piccola e 4 a cassone) per raccogliere pomodori, fino a undici ore al giorno, senza protezioni e senza sicurezze.

Erano stati proprio alcuni lavoratori, tutti stranieri, a chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere l’intervento dei militari. Il loro intento era rivendicare il diritto al pagamento delle prestazioni lavorative del mese di luglio

Questa volta, sul posto, vi erano circa una trentina di braccianti di origine extracomunitaria che hanno chiesto aiuto agli uomini dell’Arma. Una dozzina, poi, sono stati identificati e ascoltati dai Carabinieri. I militari dopo aver raccolto le loro lamentele e rimostranze, li hanno rasserenati sugli accertamenti che si stanno effettuando.

Un segnale di fiducia riposta dai lavoratori nei militari dell’Arma che, in questo caso, hanno riconosciuto, nel ruolo della Task Force, non solo quello di mero strumento di controllo ma anche di qualificata tutela dei lavoratori e del lavoro.