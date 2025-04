“25 aprile 2025, orgogliosi di essere nazifascisti”. Nuova lettera anonima al Circolo Pd di Soleto

Un altro biglietto manoscritto contenente offese è stato recapitato al circolo del Partito Democratico di Soleto, già nei giorni scorsi bersaglio di minacce anonime.

A rendere noto quanto avvenuto, con un post su facebook, gli esponenti democratici del comune salentino.

“Ci risiamo: abbiamo trovato un altro volantino nella cassetta della posta del nostro circolo. La scorsa volta pensavamo si trattasse di un gesto inappropriato o di una bravata isolata, ma il contenuto del secondo: «25 aprile 2025, orgogliosi di essere nazifascisti. PD merda» ci ha fatto intendere che non è così. Non abbasseremo la guardia ed abbiamo ulteriormente allertato le autorità. A seguito anche di alcuni deplorevoli episodi ai quali abbiamo assistito su scala nazionale nel giorno di questa cruciale ricorrenza storica, ribadiamo il nostro impegno quotidiano volto ad ostacolare tali vicende ed invitiamo al confronto civile e sano, come democrazia richiede. In segno di rispetto verso tutti e tutte coloro che con coraggio, 80 anni fa, ci hanno dato la possibilità di essere, oggi, liberi di esprimerci.

A esprimere solidarietà al Circolo anche il deputato leccese del Pd Claudio Stefanazzi: “Tutta la mia solidarietà agli amici del circolo PD di Soleto, che per la seconda volta nel giro di pochissimi mesi si sono visti recapitare in sede una lettera minatoria. Un gesto vigliacco, proprio nel giorno della Liberazione, da autori che si definiscono ‘orgogliosi di essere nazifiscisti’. Mi auguro che le autorità possano presto risalire all’identità di questi facinorosi e metterli di fronte alle proprie responsabilità. Ciò che è certo, è che con il loro gesto hanno involontariamente dimostrato quanto sia importante, ancora oggi, lottare per i valori della Resistenza e fare di tutto per difendere la libertà e la democrazia.”